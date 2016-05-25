«Манчестер Юнайтед» готов потратить на трансфер Маноласа 40 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести защитника «Ромы» Константиноса Маноласа. Сообщается, что представители «красных дьяволов» и игрок уже провели встречу, на которой обсудили детали вероятного трансфера.

Английский клуб готов удовлетворить финансовые требования «волков» и заплатить за 24-летнего игрока сборной Греции 40 миллионов евро.

В случае продажи Маноласа до первого сентября 2016-го года, «джаллоросси» будут обязаны 50% от суммы сделки перечислить «Олимпиакосу». Поэтому существует вероятность аренды грека манкунианцами с правом последующего выкупа.