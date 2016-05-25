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    Маскерано намерен уйти из «Барселоны» в «Ювентус»

    Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Сообщается, что 31-летний игрок уже договорился о трехлетнем контракте с «Ювентусом».

    Руководство туринцев готово существенно увеличить зарплату аргентинцу, а также предложить футболисту выступать на привычной для него позиции – центрального полузащитника.

    Отмечается, что «Барселона» не намерена отпускать Маскерано из клуба. Действующий контракт игрока с каталонцами рассчитан до лета 2018 года.

    Источник: Sport.es

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    25.05.2016 14:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +108

      sciline10 26 мая 2016, 01:06

      тут все в курсе как вообще контракты согласовываются?)
      Сначала с клубом договариваются, а затем уже с игроком. Тут же написано- всё ништяк, с новым клубом договорился, а со старым хрен с ним, даже если не хотят и пофиг что контракт до 2018)
      так что утка)

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 25 мая 2016, 19:41

      пока рано покидать нас! очередная утка ))

      0
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 25 мая 2016, 18:29

      Это будет потеря потерь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 25 мая 2016, 16:05

      не не не, не надо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 25 мая 2016, 14:54

      Все правильно! На старости лет. Давно уже не уровень Барсы. Везде поиграет. Да и комфортно в Сеньоре - конкурентов нет.

      -1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 25 мая 2016, 14:50

      Было бы отлично, в Юве он очень пригодился бы, но вряд ли это случится.
      Уж поднять зп Маске для Барсы вряд ли проблематично.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 25 мая 2016, 14:44

      Это будет огромной потерей для Барселоны

      3
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