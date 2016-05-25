Маскерано намерен уйти из «Барселоны» в «Ювентус»

тут все в курсе как вообще контракты согласовываются?)
Сначала с клубом договариваются, а затем уже с игроком. Тут же написано- всё ништяк, с новым клубом договорился, а со старым хрен с ним, даже если не хотят и пофиг что контракт до 2018)
так что утка)
Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Сообщается, что 31-летний игрок уже договорился о трехлетнем контракте с «Ювентусом».
Руководство туринцев готово существенно увеличить зарплату аргентинцу, а также предложить футболисту выступать на привычной для него позиции – центрального полузащитника.
Отмечается, что «Барселона» не намерена отпускать Маскерано из клуба. Действующий контракт игрока с каталонцами рассчитан до лета 2018 года.