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    Роналду: «Я не одержим рекордами, они получаются сами собой»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Атлетико» прокомментировал ситуацию со своим повреждением, которое он получил во вторник на тренировке.

    «Небольшой ушиб я получил, но завтра или послезавтра уже буду в полном порядке», – сказал Роналду.

    Также португальский форвард поделился мнением о том, что он может побить собственный рекорд результативности за один розыгрыш ЛЧ, установленный им же в сезоне-2013/14. Тогда лидер «сливочных» отличился 17 раз, и ему нужно два гола, чтобы улучшить собственное достижение.

    «Было бы здорово повторить рекорд или побить его, но я рекордами не одержим. Они получаются сами собой. Самое главное – выиграть матч. Даже если мне не удастся забить, рекорд останется моим. Конечно, хотелось бы забить, но если не смогу, то очень надеюсь, что Кубок чемпионов «Реалу» принесет кто-то другой».

    Источник: УЕФА

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    25.05.2016 12:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6

      terek-rizvan 28 мая 2016, 08:35

      он одиржим батом хари

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 27 мая 2016, 21:55

      порви костоломов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      terek-rizvan 25 мая 2016, 12:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пеналду Гейевич.

      -5
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > terek-rizvan 25 мая 2016, 13:56

      Пожалуйста, не размножайся!

      2
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      ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 > terek-rizvan 27 мая 2016, 19:58

      заткнис

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6

      terek-rizvan > Schicko_008 28 мая 2016, 08:37

      что не нравится когда правду говорят.

      0
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