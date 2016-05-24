Дель Боске: «Буду счастлив, если на Евро мы дойдем до полуфинала»

Главный тренер сборной Испании ​Висенте Дель Боске поделился ожиданиями от выступления своих подопечных на чемпионате Европы.

«Если мы дойдем до полуфинала, я буду счастлив, хотя некоторые посчитают такой результат провалом. Чего бы мне не хотелось, так это чтобы команда нервничала и беспокоилась перед стартом турнира, как это было перед игрой с Голландией на ЧМ-2014. Беспокойство не помогает команде.

Выиграть чемпионат Европы было бы здорово. Посмотрим, сможем ли мы побороться за победу», – сказал Дель Боске.