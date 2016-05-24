Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анчелотти: «Противостояние Моуринью и Гвардиолы будет невероятным»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился своим мнением относительно грядущего противостояния Жозе Моуринью во главе «Манчестер Юнайтед» и Хосепа Гвардиолы во главе «Манчестер Сити».

    «Я думаю, что это будет нечто невероятное! Моуринью является одним из лучших тренеров в мире и неоднократно это доказывал. Он прекрасно знает английский чемпионат. Жозе – идеальный кандидат для «Манчестер Юнайтед».

    Два первоклассных специалиста сошлись в Манчестере. Их противостояние будет очень захватывающим», – сказал Анчелотти.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.05.2016 19:01
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      anacarp 24 мая 2016, 22:41

      очень интересно будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 24 мая 2016, 20:23

      меня больше интересует противостояние мс и баварии

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 24 мая 2016, 19:44

      пока Маур не официально

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 мая 2016, 19:08

      Английский футбол вообще хороший)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11