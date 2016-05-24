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    Мутко: «Динамовцы вылетели в ФНЛ заслуженно, но не делайте трагедию»

    Президент РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко призвал не устраивать трагедию из вылета столичного «Динамо» в ФНЛ.

    «Не надо устраивать из этого трагедии. В истории каждого клуба бывает разное. Динамовцы вылетели заслуженно. В этом сезоне у них была чехарда с тренерами, чехарда в правлении. Но, думаю, за год команда должна решить задачу по возвращению в премьер-лигу», – сказал Мутко.

    Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Динамо» заняло 15-е место в турнирной таблице и впервые в истории покинуло высший дивизион.

    Источник: Р-Спорт

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    24.05.2016 15:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 мая 2016, 17:30

      Чтобы вернуться как когда-то Спартаку
      Нужен Бесков.
      Хотя им сойдёт и Басков. Ну ведь звезда же.

      -1
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      Рейтинг: +61

      badryashev 24 мая 2016, 16:49

      Правильно сказал. Чехарда. Будь любая другая команда, кроме Зенита и столичных - никакого шума не было бы.

      1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 24 мая 2016, 15:28

      На свете есть много вещей, насчет которых разумный человек мог бы пожелать остаться в неведении.

      0
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