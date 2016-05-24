Мутко: «Если сборная выйдет из группы, то будет база для разговора о контракте Слуцкого»

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что главный тренер национальной команды Леонид Слуцкий больше не сможет совмещать посты после Евро-2016.

«Совмещение на этом этапе будет невозможно. Было желание заключить контракт со Слуцким до чемпионата Европы, но Леонид Викторович такой человек, дает всему свою оценку. Он хочет, чтобы разговор был на базе результата на чемпионате Европы.

После чемпионата, я думаю, у нас будет повод для разговора, если выйдем из группы. И если выйдем, то это будет серьезная база для разговора о контракте», – сказал Мутко.