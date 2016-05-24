Мутко: «Разберемся с теми, кто пустил ложную информацию по Широкову»

Президент РФС Виталий Мутко пообещал разобраться с изданием, которое опубликовало информацию о том, что тренерский штаб сборной России не хотел вызывать на Евро-2016 полузащитника Романа Широкова.

«Не читайте газеты до обеда. Это уникальная ситуация в российских СМИ. Выбрасываете инсайдерскую информацию ради какого-то рейтинга. Было же сказано, что состав сборной объявят после 30-го тура РФПЛ. Я эту тему изучил и знаю, кто это распространил. Мы, конечно, поговорим с этими товарищами. Но в целом это не всегда соответствует действительности. Надо всегда ориентироваться на официальную информацию, а мы смакуем вбросы. Это не совсем верно», — сказал Мутко.