Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу получит 60 миллионов на усиление «Зенита»

    Румынский специалист Мирча Луческу, который в скором времени должен быть официально представлен в качестве главного тренера «Зенита», получит на летнее усиление 60 миллионов евро, сообщает Sport.ro.

    Источник отмечает, что Луческу подпишет контракт с «Зенитом» на два года с возможностью продления. Перед тренером будет поставлена задача возвращения команды в Лигу чемпионов.

    Напомним, в следующем сезоне «Зенит» выступит на групповом этапе Лиги Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2016 23:43
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 24 мая 2016, 09:03

      Ещё 1,5 Халка можно купить) А если серьезно, то он очень бразильцев любит...ждёмс новостей)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 24 мая 2016, 08:57

      В первую очередь конечно необходима замена Данни, плюс левый крайний защитник....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 24 мая 2016, 07:44

      Удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 24 мая 2016, 06:57

      Луческу не предупредили, что в Зените не любят негров.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 24 мая 2016, 05:11

      А зачем?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 24 мая 2016, 03:19

      Ждите Бразильцев)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 24 мая 2016, 02:25

      Луческу этого хватит поменять весь состав...даже больше будет три состава-на ЛЧ( в будущем конечно),ПЛ и на кубок останется))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      ivan941 24 мая 2016, 01:07

      Зенит как всегда деньги на ветер бросает

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 24 мая 2016, 01:05

      бабло побеждает...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 24 мая 2016, 00:56

      что-то немного) походу на испытательный срок)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11