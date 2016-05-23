Луческу получит 60 миллионов на усиление «Зенита»

Румынский специалист Мирча Луческу, который в скором времени должен быть официально представлен в качестве главного тренера «Зенита», получит на летнее усиление 60 миллионов евро, сообщает Sport.ro.

Источник отмечает, что Луческу подпишет контракт с «Зенитом» на два года с возможностью продления. Перед тренером будет поставлена задача возвращения команды в Лигу чемпионов.

Напомним, в следующем сезоне «Зенит» выступит на групповом этапе Лиги Европы.