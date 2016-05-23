Слуцкий: «Вернблум, Акинфеев и Смолов — лучшие игроки минувшего сезона в РФПЛ»

...в задницу целуйте и дальше вашего Конифеева-Дырофеева...
Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий назвал лучших игроков прошедшего сезона российской Премьер-лиги.
– Кого вы включите в тройку лучших игроков чемпионата?
– Первые два места отдам Вернблуму и Акинфееву. На третье место поставлю Смолова.
– Халк и Промес?
– Всегда говорил, даже когда был не в ранге действующего чемпиона России, что лучший игрок всегда должен быть из состава победителя. Это очевиднейшая вещь. Когда чемпионом был «Зенит», называл Халка. Здесь же два игрока ЦСКА и футболист, который проявил себя сверхъярко, стал лучшим бомбардиром чемпионата с солидным показателем.