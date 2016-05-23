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    Слуцкий: «Вернблум, Акинфеев и Смолов — лучшие игроки минувшего сезона в РФПЛ»

    Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий назвал лучших игроков прошедшего сезона российской Премьер-лиги.

    – Кого вы включите в тройку лучших игроков чемпионата?

    – Первые два места отдам Вернблуму и Акинфееву. На третье место поставлю Смолова.

    – Халк и Промес?

    – Всегда говорил, даже когда был не в ранге действующего чемпиона России, что лучший игрок всегда должен быть из состава победителя. Это очевиднейшая вещь. Когда чемпионом был «Зенит», называл Халка. Здесь же два игрока ЦСКА и футболист, который проявил себя сверхъярко, стал лучшим бомбардиром чемпионата с солидным показателем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.05.2016 15:25
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 25 мая 2016, 20:51

      ...в задницу целуйте и дальше вашего Конифеева-Дырофеева...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 23 мая 2016, 20:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      что то разговорился ормейский коач..

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Выключатель 30 23 мая 2016, 18:12

      А где же Дима Сычев?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      толллян 23 мая 2016, 16:43

      Потус дак точно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 23 мая 2016, 16:39

      При всем уважении к Игорю, он на третьем месте. Даже учитывая чемпионский сэйв. Чересчур много лажи для когда-то одного из лучших вратарей Европы. Смолов - заслуженное второе. Ну, а по Понтусу вопросов нет, все справедливо

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 23 мая 2016, 16:20

      После таких слов ещё раз убедился, что пока Слуцкий у руля сборной - Акинфееву место в воротах забронировано

      -1
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      ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 > mdu86 25 мая 2016, 04:00

      Посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +1810

      gor77 23 мая 2016, 16:05

      Если по итогам всего чемпионата, а не о небольших эпизодах, то скорее можно согласиться. А Ростов? Следующий сезон покажет. Главное - стабильность в течение 3 - 5 лет. Сколько было "калифов на час"? Постарайтесь объективно смотреть на высказывания тренера чемпионов!

      4
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 23 мая 2016, 16:00

      Мне кажется,что Леня лукавит. Сомневаюсь в том,что если бы Рубин отобрал у ЦСКА очки, то Слуцкий включил бы в тройку двух игроков Ростова.

      -1
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      Рейтинг: +3682

      lordmrv 23 мая 2016, 15:51

      Ну если нет больше кандидатов из состава чемпионов, то и эти пойдут - Костоломов и Дыркин.

      -3
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