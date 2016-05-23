Слуцкий: «Был шокирован, узнав о травме Дзагоева»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказал мнение по поводу травмы полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, которая помешает футболисту выступить на чемпионате Европы.

«Знал, что у Алана есть проблема со стопой, он держал лед, жаловался на боль. Был уверен, что ничего страшного не произошло. Когда в воскресенье мне позвонил доктор и сказал о травме, я был шокирован.

Наш медицинский штаб склоняется к оперативному хирургическому вмешательству. Наверное, в среду будет операция. В общую группу Алан должен вернуться примерно через месяц. Операция пройдет в Германии», – отметил Слуцкий.