Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Невилл будет рад приглашению Моуринью в «МЮ»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл выступает за приглашение Жозе Моуринью на пост главного тренера клуба.

    «Манчестер Юнайтед» должен быть среди лучших, а Моуринью уже доказал, что он является победителем. Болельщики клуба всегда хотят, чтобы команда сражалась за чемпионство, а не боролась за 5-7 места. Мы все видели, что когда Жозе покидает какую-то команду – все игроки очень разочарованы этим.

    Не думаю, что он задержится в «МЮ» на большой срок. Стандартный срок для его – это 2-3 года. Но если Моуринью будет приносить трофеи, болельщики не обратят на это внимание», – приводит слова Невилла ВВС.

    Напомним, что до конца недели руководство клуба может объявить о подписании договора с Моуринью.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2016 10:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11