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    Спиридон: «Всю информацию о Луческу узнаю из прессы»

    Многолетний помощник Мирчи Луческу в «Шахтере» Александр Спиридон не торопится рассказывать подробности о продолжении карьеры после завершения контракта с донецким клубом.

    – Я пока еще нахожусь в Киеве. Наш контракт с «Шахтером» закончился только вчера, поэтому новостей насчет будущего пока нет.

    – Но о прибытии Мирча Луческу в Санкт-Петербург вы знаете?

    – Нет. Всю информацию узнаю из прессы.

    – У вашего штаба уже есть предложения от других клубов?

    – У каждого из нас есть какие-то предложения. Но как будут развиваться события, комментировать не готов.

    – «Зенит» есть в списке приглашающих?

    – Если судить по информации в прессе, то есть. Но более конкретно я смогу что-то вам сказать завтра-послезавтра.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.05.2016 09:27
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