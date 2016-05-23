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    Стали известны команды, которые представят Испанию в еврокубках в следующем сезоне

    Стали известны имена команд, которые представят Испанию в еврокубках в следующем сезоне.

    В Лиге чемпионов на групповом этапе выступят «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Севилья». Также туда может пробиться «Вильярреал», который начнет борьбу с раунда плей-офф. В случае поражения команда отправится в группу Лиги Европы.

    Во втором по значимости еврокубке на групповой стадии Примеру представят «Атлетик» и «Сельта». Причем последние пробились на данный этап благодаря победе «Барселоны» над «Севильей» в финале Кубка Испании.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2016 01:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 24 мая 2016, 20:08

      а почему Сельта сразу в группу попала, что-то я не понял? Каким боком тут Севилья, если во-первых, Севилья и так была ниже Сельты, а во-вторых, Севилья уже себе обеспечила место в ЛЧ?

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