Стали известны команды, которые представят Испанию в еврокубках в следующем сезоне

а почему Сельта сразу в группу попала, что-то я не понял? Каким боком тут Севилья, если во-первых, Севилья и так была ниже Сельты, а во-вторых, Севилья уже себе обеспечила место в ЛЧ?
Стали известны имена команд, которые представят Испанию в еврокубках в следующем сезоне.
В Лиге чемпионов на групповом этапе выступят «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Севилья». Также туда может пробиться «Вильярреал», который начнет борьбу с раунда плей-офф. В случае поражения команда отправится в группу Лиги Европы.
Во втором по значимости еврокубке на групповой стадии Примеру представят «Атлетик» и «Сельта». Причем последние пробились на данный этап благодаря победе «Барселоны» над «Севильей» в финале Кубка Испании.