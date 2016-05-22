Сапета: «Получали кайф от игры с «Кубанью»

Полузащитник «Урала» Александр Сапета поделился своими впечатлениями от победы над «Кубанью» (2:0) в 30-м туре Премьер-лиги.

«У нас всегда мотивированная команда. Мы говорили, что будем играть только на победу. Тем более, последний матч сезона играли дома. Хотелось порадовать болельщиков, поиграть в удовольствие, ведь на нас ничего не давило. Игра у нас удалась. Команда получила кайф от игры. Продемонстрировали остро-атакующий футбол. Очень здорово закончили сезон», – заявил Сапета.