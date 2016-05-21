Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий может продолжить совмещать посты главного тренера в ЦСКА и сборной России

Слуцкий может продолжить совмещать посты главного тренера в ЦСКА и сборной России

21 мая 2016, 22:25
13

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что главный тренер армейцев и сборной России Леонид Слуцкий может продолжить совмещать посты наставника в клубе и национальной команде после окончания Евро-2016.

«Мы сейчас проводим Леонида Викторовича в сборную, а по возвращении с чемпионата Европы с нетерпением ждем его дома. Потому что нужно готовить команду к следующему сезону. С РФС консультаций не было по этому поводу. Теоретически допускаю, что Слуцкий может продолжить совмещение постов в клубе и сборной и после континентального первенства, но для начала РФС должен как-то обозначить свою позицию», – сказал Бабаев.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Слуцкий Леонид Бабаев Роман
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivan199103
1463859571
К чёрту сборную, пусть в ЦСКА остаётся!
Ответить
KorolShut
1463861107
С нашей сборной любой опозорится, пусть в клубе остается
Ответить
fakel-vrn
1463861917
давно было ясно что слуцкий будет совмещать обе должности....хотя со сборной ...там делов то на три дня.. и можно обратно к коням...думать ..как покрасивше проиграть лч
Ответить
ildik999
1463862118
В Сборной как на Работу. = Увольнение неизбежно. А ЦСКА = это Семья! Посмотрите какой подход со стороны боссов! Е.Л. Гинер сам присутствовал в 30 туре. Разве не Уважение к команде и тренеру! И Варианты чтоб улучшить условия! А Сборная что, Родина Сказала надо = Слуцкий ответил Есть! Вручила полу-разваленную Сборную! Мол на Леня Лепи. Он и Сделал из того что дали! Обойма то Армейская. Калибр 2 Зенитки и "Краснодарский бычок". Ничего прикрутим и попробуем. Так и на Евро выбрались!!!
Ответить
Freddi555
1463863198
На двух стульях не удержишься, тяжело физически и морально, пора выбирать Леня!
Ответить
KARAT777
1463865604
в 2 раза денег больше будет
Ответить
RUSARM
1463866395
Ему самому надо решать!! А так,на двух стульях,чуть мимо чемпионства не скакнули!!!
Ответить
семенчик
1463869568
Это полный бред!! Нигде такого нет только у нас! Это очень печально!
Ответить
mgordeev
1463869668
Видимо еще одно чемпионство у цска будет?
Ответить
Диктор
1463901034
Одной жо.. на двух стульях не усидеть.
Ответить
Главные новости
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
3
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+