Слуцкий может продолжить совмещать посты главного тренера в ЦСКА и сборной России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что главный тренер армейцев и сборной России Леонид Слуцкий может продолжить совмещать посты наставника в клубе и национальной команде после окончания Евро-2016.

«Мы сейчас проводим Леонида Викторовича в сборную, а по возвращении с чемпионата Европы с нетерпением ждем его дома. Потому что нужно готовить команду к следующему сезону. С РФС консультаций не было по этому поводу. Теоретически допускаю, что Слуцкий может продолжить совмещение постов в клубе и сборной и после континентального первенства, но для начала РФС должен как-то обозначить свою позицию», – сказал Бабаев.