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    Фанаты «Хиберниана» после победы в Кубке Шотландии не дали провести церемонию вручения трофея

    Шотландский «Хиберниан» завоевал Кубок Шотландии, обыграв в финальном матче «Рейнджерс» (3:2). Данный трофей команда завоевала спустя 114 лет.

    Отметим, что после окончания встречи огромное количество фанатов «Хиберниана» выбежало на поле, чтобы отпраздновать победу, однако тем самым не дало провести церемонию награждения. Впоследствии полиция сумела оцепить половину футбольного поля. На данный момент Ассоциация футбола Шотландии проводит расследование по этому делу.

    Источник: Skysports

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    21.05.2016 22:01
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 декабря 2016, 16:08

      Теперь в Лиги Европы сыграют впервые за 114 лет))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 мая 2016, 13:31

      114 лет.. охренеть

      0
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