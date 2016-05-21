Фанаты «Хиберниана» после победы в Кубке Шотландии не дали провести церемонию вручения трофея

Шотландский «Хиберниан» завоевал Кубок Шотландии, обыграв в финальном матче «Рейнджерс» (3:2). Данный трофей команда завоевала спустя 114 лет.

Отметим, что после окончания встречи огромное количество фанатов «Хиберниана» выбежало на поле, чтобы отпраздновать победу, однако тем самым не дало провести церемонию награждения. Впоследствии полиция сумела оцепить половину футбольного поля. На данный момент Ассоциация футбола Шотландии проводит расследование по этому делу.