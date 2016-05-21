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    «Челси» заплатит «Наполи» за Игуаина и Кулибали больше 100 миллионов

    «Челси» заинтересован в приобретении нападающего «Наполи» Гонсало Игуаина и защитника неаполитанцев Калиду Кулибали. По информации источника, итальянский клуб планирует выручить на продаже лидеров более 100 миллионов евро: 25 – за Кулибали, 80 – за Игуаина. В услугах футболистов заинтересован будущий главный тренер лондонцев Антонио Конте.

    В нынешнем сезоне Игуаин провел за «Наполи» в Серии А 35 матчей, в которых забил 36 голов. На счету Кулибали – 33 матча и 12 заработанных желтых карточек.

    Источник: Express.co.uk

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    21.05.2016 21:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 26 мая 2016, 00:16

      Англосаксы опять весь рынок ломают, неугомонные блин!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      roskaz 23 мая 2016, 02:54

      Ну Кулибали ещё можно взять, а вот Аргентинец и половина, от запрашеваемой суммы, не стоит.

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 22 мая 2016, 18:49

      посмотрим что они покажут в апл.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 мая 2016, 21:53

      Хоть Игуаин и выдал отличный сезон, но он не стоит столько. Тем более стабильности он еще не приобрел.

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 21 мая 2016, 21:35

      за что такие бабки

      1
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