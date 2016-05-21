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    ЦСКА и «Лестер» – в первой «корзине» Лиги чемпионов

    После завершения чемпионата России практически полностью определился состав первой «корзины» Лиги чемпионов сезона-2016/17, который будет использован при жеребьевке группового этапа.

    В первую «корзину» попали чемпионы первых семи стран в таблице коэффициентов УЕФА: «Барселона» (Испания), «Лестер» (Англия), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «ПСЖ» (Франция) и ЦСКА (Россия).

    Еще одно место в этой «корзине» займет победитель Лиги чемпионов этого сезона – «Реал» или «Атлетико».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 19:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +37

      G1dra 22 мая 2016, 17:10

      главное , что сразу в группе (без стыков)

      0
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 22 мая 2016, 08:33

      Какая разница, в какой корзине они расположены!? Болейте от души за своих, быть может - всё у них получится и мы все будем ими гордиться..

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 > Абу Зейд Небесный 25 мая 2016, 02:48

      А смысл?Болеть за этих зажравшихся кастратов...

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 21 мая 2016, 22:33

      ЦСКА желаю удачной группы,и чтобы не плакали их болелы
      ...ну и выхода в 1/8

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 мая 2016, 21:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Коням что первая корзина, что вторая, что третья, вообще не принципиально. Всё равно больше 5 жалких очков в группе не наберут...

      -6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 мая 2016, 21:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну и вылетят сразу же.

      -5
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      Рейтинг: +17

      dj_saymon 21 мая 2016, 19:35

      Хоть со жребием будет наконец-то коням попроще! А вот Ростову будет очень тяжко, если даже в группу пройдут, потому что в 4 корзине будут..

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