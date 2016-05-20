Созин: «Жирков сказал Слуцкому: «Не нравится? Не бери меня!»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал о причинах того, что защитник «Зенита» Юрий Жирков не был вызван Леонидом Слуцким в сборную России для подготовки к Евро-2016.

«По Жиркову: самый неконфликтный тренер – Леонид Слуцкий. Он может найти слова, если есть натянутая обстановка. Помните Мамаева и Дзагоева? Молодые, то жали руку, то нет, уходили, хихикали, а сейчас все поменялось. Он со всеми общий язык нашел.



Как говорили агенты, после матча с Францией в раздевалке Слуцкий сказал Жиркову, что тот неправильно играл. На что последовал ответ – «не нравится? Не бери меня!» Слуцкий глаза вылупил: «Как? Ты в сборной!» Жирков снова ответил: «Я могу не играть». Как тренер должен повести себя после этого? Может быть, после игры подойти, попить кофе. Но ни тот, ни другой не подошли.



Хотя я не вижу, кто вместо Жиркова может сыграть сильнее. Если вдруг окажется Щенников – это потеря. По последнему матчу с «Краснодаром» это самый слабый игрок», – заявил Созин.