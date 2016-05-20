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Созин: «Жирков сказал Слуцкому: «Не нравится? Не бери меня!»

20 мая 2016, 22:37
23

Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал о причинах того, что защитник «Зенита» Юрий Жирков не был вызван Леонидом Слуцким в сборную России для подготовки к Евро-2016.

«По Жиркову: самый неконфликтный тренер – Леонид Слуцкий. Он может найти слова, если есть натянутая обстановка. Помните Мамаева и Дзагоева? Молодые, то жали руку, то нет, уходили, хихикали, а сейчас все поменялось. Он со всеми общий язык нашел.

Как говорили агенты, после матча с Францией в раздевалке Слуцкий сказал Жиркову, что тот неправильно играл. На что последовал ответ – «не нравится? Не бери меня!» Слуцкий глаза вылупил: «Как? Ты в сборной!» Жирков снова ответил: «Я могу не играть». Как тренер должен повести себя после этого? Может быть, после игры подойти, попить кофе. Но ни тот, ни другой не подошли.

Хотя я не вижу, кто вместо Жиркова может сыграть сильнее. Если вдруг окажется Щенников – это потеря. По последнему матчу с «Краснодаром» это самый слабый игрок», – заявил Созин.

Источник: Спорт FM
Чемпионат Европы Россия Жирков Юрий Слуцкий Леонид
Комментарии (23)
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Juve1897
1463773151
Жирков конечно сильные Щенникова, но Юра не прав!
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Добрый Бобер
1463775160
Вместо "понял, исправлюсь", последовало «не нравится? Не бери меня!». Значит Жиркову на сборную НА-ПЛЕ-ВАТЬ.
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RamonCSKA
1463775647
Пусть тогда идет лесом ,реально зажрался удее ,на то он и тренер ,чтобы управлять командой,лучше тогда молодого щенникова наигрывать
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roman230582
1463776314
Молодежи дорогу, у нынешнего поколения шансов что-то выиграть нет
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Ajax_Amsterdam
1463779722
Что Жир, что Аршавкин (в своё время), делают из себя незаменимых и великих! Гнать таких в шею. Дорогу талантливой и перспективной молодёжи!
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Cobold
1463780864
Подхватил "зенитовскую" заразу. Если Жирков и правда такое сказал, то он просто дурачок.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1463786057
"Не суди, да не судим будешь" ©. Поэтому просто порассуждаем логически. Не оправдываю Жиркова, но если он действительно так ответил, то очевидно, что ноги растут совсем не из игры с французами, а, вероятно, из "глубины веков". Похоже на то, что искры этого конфликта разгорелись еще в бытность Юрия игроком ЦСКА. И жаль, если ни у одной из сторон не хватит ума, чтобы притушить распри хотя бы на месяц.
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тигрик
1463789528
вот до чего доводит лимит на легионеров...зажрались морды несчастные ...знают что вариантов нет,как в клубах халявят так и в сборной хотят...пазорники
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egiven
1463802734
Жирков значительно прибавил в игре выступая за Зенит. Я считал Слуцкого более дипломатичным и выдержанным тренером. Россия должна стоять сейчас на первом месте. Леонид Викторович, как бы не закончился чемпионат - Вы тренер сборной. Думаю Ваш авторитет будет выше если Жирков будет играть на Евро, он этого заслуживает. Я болельщик Кубани и в достаточной мере страдаю от непоследовательных решений не первый год, но Кубань для меня целая жизнь, как и сборная России!
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hunta
1463808679
Если Жирков так сказал, значит ему плевать на команду, со всеми вытекающими последствиями....
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