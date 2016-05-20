УЕФА: «Ростов» допущен к Лиге чемпионов

Следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов сегодня сообщила, что «Ростов» выполнил все условия мирного соглашения, которое было заключено между сторонами в прошлом году.

Таким образом, действие этого соглашения прекращено, и «Ростов» официально допущен к Лиге чемпионов сезона-2016/17.

Напомним, ростовская команда гарантировала для себя старт в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Завтра «Ростов» может стать участником группового этапа турнира, если выиграет у ЦСКА борьбу за чемпионский титул.