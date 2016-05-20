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УЕФА: «Ростов» допущен к Лиге чемпионов

20 мая 2016, 20:02
38

Следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов сегодня сообщила, что «Ростов» выполнил все условия мирного соглашения, которое было заключено между сторонами в прошлом году.

Таким образом, действие этого соглашения прекращено, и «Ростов» официально допущен к Лиге чемпионов сезона-2016/17.

Напомним, ростовская команда гарантировала для себя старт в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Завтра «Ростов» может стать участником группового этапа турнира, если выиграет у ЦСКА борьбу за чемпионский титул.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Ростов
Комментарии (38)
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compka
1463763920
Молодцы!
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толллян
1463765098
Ростов -удачи в квалификации,от души порадовали в этом году.
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kykyi
1463767121
Поздравляю Всех болельщиков Ростова, удачи в ЛЧ!
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stanislav2017
1463768006
Если пройдут квалификацию, героями Ростова станут РЕАЛЬНЫМИ!
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Legioner-05
1463770473
От души поздравляю и рад за Ростов! Буду болеть в ЛЧ!
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Добрый Бобер
1463771219
Не хуже "коней" выступят, это точно.
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Zubo
1463773440
Как это могло произойти непонятно, но ладно я представляю Реал Мадрид в Ростове...
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Йост
1463777665
Квалификацию в ЛЧ им точно не пройти, так что будем всем хором болеть за ЦСКА, как единственного представителя от России....
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samara94
1463780052
4 место разница мячей -20
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RamonCSKA
1463786101
Ну вот радости у многих полные штаны ,но это не Лестер ,они еще в квалификации вылетят ,лучше или Зене или Краснодару в лч было уступить,все таки очки коэфф нашего чемпа
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