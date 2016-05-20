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    Роджерс стал главным тренером «Селтика»

    Экс-тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс подписал контракт с «Селтиком». Соглашение рассчитано на один год.

    «Я рад тому, что мне представилась возможность стать частью этого великого клуба. Сегодня исполнилась моя мечта», – прокомментировал свое назначение Роджерс.

    Отметим, в этом году «Селтик» в пятый раз подряд стал чемпионом Шотландии. В следующем сезоне команда примет участие в Лиге чемпионов, где начнет свой путь со второго раунда квалификации.

    Напомним, ранее Роджерс тренировал «Уотфорд», «Рединг» и «Суонси». Из «Ливерпуля» был уволен в середине этого сезона за неудовлетворительные результаты команды.

    Источник: ФК «Селтик»

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    20.05.2016 19:31
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