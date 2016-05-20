Слуцкий: «Евро – не тот турнир, где нужно проводить эксперименты»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий дал понять, что на чемпионат Европы во Францию будут вызваны сильнейшие российские футболисты.

«Молодежь в заявке национальной команды? Смотря кого считать молодежью. Но да, чемпионат Европы – не тот турнир, где нужно проводить эксперименты, во Францию должны поехать сильнейшие. Если в их числе окажутся, к примеру, Алексей Миранчук или Саша Головин, то только благодаря хорошей игре в «Локомотиве» и ЦСКА соответственно. Давайте посмотрим правде в глаза: сегодня у нас нет достаточного количества молодых игроков, чтобы их массово вызывать на европейский чемпионат», – цитирует Слуцкого «Большой спорт».