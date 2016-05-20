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    Венгер намерен сохранить Уилшира

    «Арсенал» планирует оставить в команде полузащитника Джека Уилшира, который через два года может получить статус свободного агента.

    По информации источника, лондонский клуб предложит новый контракт 24-летнему футболисту, который из-за травмы провел на поле в прошедшем чемпионате Англии всего 143 минуты.

    На продлении соглашения настаивает наставник команды Арсен Венгер. По словам француза, Уилшир еще не до конца реализовал свой потенциал.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    20.05.2016 06:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 мая 2016, 08:19

      Оставить его на год, чтобы он сезон хороший выдал и поднялся в цене, а затем срочно продавать. Слишком часто уж у него травмы в Лондоне.

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      Рейтинг: +997

      egrrr 20 мая 2016, 06:36

      имхо правильно

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