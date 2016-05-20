Венгер намерен сохранить Уилшира

«Арсенал» планирует оставить в команде полузащитника Джека Уилшира, который через два года может получить статус свободного агента.

По информации источника, лондонский клуб предложит новый контракт 24-летнему футболисту, который из-за травмы провел на поле в прошедшем чемпионате Англии всего 143 минуты.

На продлении соглашения настаивает наставник команды Арсен Венгер. По словам француза, Уилшир еще не до конца реализовал свой потенциал.