Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зидан – лучший тренер Примеры в апреле

    Наставник «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим тренерам по итогам апреля в Примере. Приз лучшего игрока достался хавбеку «Атлетико» Коке.

    В прошлом месяце «сливочные» одержали шесть побед в шести встречах под руководством француза и сумели финишировать на второй строчке в чемпионате. На счету Коке в апреле два точных удара и пять результативных передач. При этом «матрасники» также добились побед во всех матчах.

    Напомним, что клубам из Мадрида предстоит очная встреча в финале Лиги чемпионов.

    Источник: Squawka Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2016 21:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      alexzima 19 мая 2016, 23:11

      дай бог

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      zorr 19 мая 2016, 22:30

      Это только первая награда Зидана в качестве тренера

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11