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    Пасторе не покинет «ПСЖ» нынешним летом

    Хавбек «ПСЖ» Хавьер Пасторе не покинет парижский клуб по завершении текущего сезона, информирует Get French Football News.

    На сегодняшней встрече с представителями игрока руководством клуба была достигнута договоренность, что футболист не будет предпринимать попыток перебраться в другой клуб нынешним летом. Как ранее сообщалось, 26-летний полузащитник входит в сферу интересов «Челси» и «Ювентуса».

    В этом сезоне Пасторе записал на свой счет три забитых мяча и шесть голевых передач в 26-ти встречах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2016 20:53
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