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    РФС подаст заявку в УЕФА с просьбой развести команды из России и Косова

    Министр спорт РФ Виталий Мутко рассказал, что РФС подаст заявку в УЕФА с просьбой разводить команды из России и Косова при жеребьевках турниров.

    «Россия, конечно, подаст такую заявку», – сказал Мутко.

    Решение о включении Федерации футбола Косова в состав УЕФА было принято на конгрессе организации в начале мая. После этого генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис сообщил, что некоторые футбольные федерации, помимо сербской, также изъявили желание разводить их команды при жеребьевках турниров с коллективами из Косова.

    Источник: ТАСС

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    19.05.2016 15:04
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 19 мая 2016, 17:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Проще исключить Россию из УЕФА.
      Слишком много команд и сборных не устраивают РФС.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 19 мая 2016, 16:44

      нужно косово сыграть товарки с днр и лнр

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 мая 2016, 15:55

      А так же со сборными Германии, Франции, Испании..........
      Так победим!

      1
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