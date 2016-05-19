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    Неймар договорился о продлении контракта с «Барселоной» до 2022 года

    Нападающий «Барселоны» Неймар близок к заключению нового контракта с каталонским клубом. Сообщается, что бразильский форвард продлит соглашение с сине-гранатовыми до 2022 года, а опция выкупа футболиста увеличится до 220 миллионов евро.

    Официально о продлении трудового договора будет объявлено после финала Кубка Испании с «Севильей», который состоится 22 мая.

    Нынешний контракт «Барселоны» с Неймаром рассчитан до 2018 года. В этом сезоне он провел за каталонцев 48 матчей, забив 30 голов и сделав 20 результативных передач.

    Источник: Mundodeportivo

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    19.05.2016 10:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +271

      artem 81 19 мая 2016, 22:49

      в 22 ловить с него нех

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      CMRDSA > artem 81 20 мая 2016, 07:35

      Согласен)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 19 мая 2016, 16:12

      никуда он не ушел бы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 19 мая 2016, 13:50

      Будет выживать Месси)))

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 19 мая 2016, 13:41

      Молодец теперь можно расслабиться и в отпуск, работой обеспечен на 6 лет.

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