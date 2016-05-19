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    Милнер: «Мы так и не начали играть во втором тайме»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал поражение в финале Лиги Европы от «Севильи» (1:3). Все три гола мерсисайдцы пропустили во втором тайме.

    «Мы так и не начали играть во втором тайме, и это все разрушило. Мы и близко не показали того, на что способны – это главное разочарование.

    Боковой судья поднял флажок при третьем голе, но главный решил по-другому. С судьями ничего не поделаешь, все дело в нас. Мы не сделали то, что нужно было.

    Мы не думали о Лиге чемпионов, речь шла о трофее, но не попасть в еврокубки на следующий сезон – это двойной удар. Мы добрались до двух финалов и оба проиграли, в следующий раз нужно будет закончить начатое.

    На протяжении турнира мы показывали характер, но сегодня сделать этого не удалось», – сказал Милнер.

    Источник: BBC

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    19.05.2016 00:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +238

      Громит 19 мая 2016, 01:46

      Все еще впереди!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 19 мая 2016, 00:19

      Единственный МУЖИК в команде, который остался на поле

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 мая 2016, 00:15

      Думаю всё у вас получится!Клопп даже года не отработал,то ли ещё будет!

      0
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