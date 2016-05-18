Слуцкий: «Вечером 21 мая будет опубликован состав сборной»

Состав сборной России на чемпионат Европы будет объявлен вечером 21 мая. Об этом в эфире сообщил главный тренер Леонид Слуцкий.

«Мы решили дождаться окончания чемпионата России. Надеюсь, что последний тур пройдет без травм, чтобы не пришлось вносить экстренных изменений в состав.

21 мая мы окончательно уточним информацию о состоянии всех игроков, и вечером этого дня на официальном сайте РФС будет опубликован состав сборной, которая в июне отправится во Францию», – сказал Слуцкий.