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    Мутко: «РФС будет вправе требовать компенсацию в случае отмены товарищеских игр»

    Министр спорт России Виталий Мутко заявил, что РФС вправе требовать компенсацию в том случае, если будут отменены товарищеские матчей сборной России с командами из отборочной группы H чемпионата мира-2018. Напомним, что ранее член исполкома УЕФА Григорий Суркис сообщил, что сборная России будет выведена из отборочной группы в случае, если в квалификации примут участие сборные Косово и Гибралтара.

    «Я обязательно постараюсь принять участие в этом обсуждении. Такой вариант не исключается. Но если так случится, то больших и серьезных проблем я для нас не вижу. Но две проблемы все же есть: первая – это то, что нам придется самостоятельно искать спарринг-партнеров, вторая — экономического толка. Она связана с тем, что все коммерческие права (в том числе на отборочный цикл чемпионата мира-2018 в европейской зоне) сегодня централизованы, эти права продаются одним пакетом.

    Вопрос стоит в том, что если нам придется работать самим, то, соответственно, придется выйти из этого пакета. Если так произойдет, то можно будет говорить о некой компенсации за период отборочного цикла чемпионата мира 2018 года», – заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    18.05.2016 15:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 19 мая 2016, 12:46

      если Косово приняли в ФИФА пусть ДНР с ЛНР примут и КРЫМ признают

      1
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    • ...
      Рейтинг: +320

      EsKamilio 18 мая 2016, 15:39

      а я не понял, какие у нас трения с Косово и Гибралтаром?

      0
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      Рейтинг: +15

      однозначно - местные адми > EsKamilio 18 мая 2016, 16:13

      Косово мы не признаем как государство официально, поскольку нам Сербы - братья-славяне.
      а Гибралтар - нам пофигу - то трения 300-летней давности у испанцев и любителей овсянки - не могут меж собой поделить территорию.
      про Гибралтар у МуДко - снова ум за разум зашел

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 мая 2016, 15:37

      и здесь происки хохляндии как же эти твари достали жалко их Гитлер всех не уничтожил

      0
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      Рейтинг: +15

      однозначно - местные адми > Garrincha58 18 мая 2016, 16:14

      в целом, нельзя так говорить - про период войны.
      но то, что они - зомбированные твари, продавшиеся пендосам и сосущие у негра родом из Нигерии ради горстки плюшек - тут ты прав

      6
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      Рейтинг: +1423

      Parham > Garrincha58 18 мая 2016, 16:25

      Комментарий удален.

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