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    Эмери: «Чтобы творить историю, нужно жить настоящим»

    Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери посетил пресс-конференцию, посвященную финальному матчу Лиги Европы против «Ливерпуля».

    «Чтобы творить историю, нужно жить в настоящем. Мы очень требовательны к себе. Мы хотим расти, получать удовольствие от футбола и развиваться как профессионалы.

    Мы должны сыграть идеально, чтобы одолеть «Ливерпуль». Когда «Севилья» сосредоточена, мы не проигрываем.

    «Ливерпуль» входит в десятку лучших команд мира», – сказал Эмери.

    Матч «Ливерпуль» – «Севилья» состоится в среду, 18 мая. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    17.05.2016 20:45
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