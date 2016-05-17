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    Озил: «В нынешнем сезоне «Арсенал» растерял слишком много очков»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил считает прошедший сезон не самым удачным для своей команды.

    «В этом сезоне наша команда потеряла слишком много важных очков, которые в конечном итоге повлияли на наше турнирное положение. У нас многое не получилось, и «Арсенал» сталкивался с достаточным количеством серьезных проблем по ходу чемпионата.

    Надеюсь, что грядущим летом мы сумеем пополниться сильными игроками и всерьез претендовать на чемпионский титул», – сказал Озил.

    Источник: Goal.com

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    17.05.2016 17:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +421

      LMI 18 мая 2016, 09:14

      Значит ты остаешься ???

      Это радует и весьма

      0
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    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 17 мая 2016, 19:37

      Озил: «В нынешнем сезоне, «Арсенал» СНОВА растерял слишком много очков»

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