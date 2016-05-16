Смолов уверен, что сборная России сможет выйти в плей-офф Евро-2016

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов оценил шансы сборной России успешно выступить на чемпионате Европы во Франции.

«Представлять Россию для меня – большая честь. Наши болельщики ждут хороших результатов, поэтому выступать за нее – большая ответственность, так что выход на Евро для нас очень важен. Лично моя главная цель, прежде всего, попасть в состав команды на столь крупный турнир. Думаю, если посмотреть на состав участников, то у нас неплохие шансы. Группа нам досталась по силам. Зная потенциал нашей сборной, уверен, что мы можем выйти в плей-офф», – сказал Смолов.

Также российский форвард подчеркнул, что намерен сыграть на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

«Тот факт, что чемпионат мира-2018 пройдет в России, приносит мне радость. Это событие мирового масштаба. И это очень мотивирует – далеко не каждому предоставляется возможность сыграть на чемпионате мира, да еще и в своей родной стране. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы попасть туда».