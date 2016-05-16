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    Неймар: «Нынешний сезон был не самым лучшим для меня»

    Нападающий «Барселоны» Неймар остался недоволен своей игрой в нынешнем сезоне. Напомним, что в составе каталонского клуба бразилец провел 48 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 20 результативных передач.

    «Этот сезон был не самым лучшим для меня. Я всегда стараюсь улучшать свою статистику и постоянно прогрессировать.

    Горжусь тем, как наша команда выступила в чемпионате Испании. Поздравляю всех игроков с победой. Перед нами была поставлена сложная задача, но в конце концов мы были вознаграждены за свой труд», – сказал Неймар.

    Источник: Globo

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    16.05.2016 15:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 16 мая 2016, 15:44

      Сложно быть довольным, когда такие деньги получаешь, а "Собачка" все равно круче...

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