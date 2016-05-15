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    «Арсенал» финишировал выше «Тоттенхэма» в турнирной таблице АПЛ 21-й сезон подряд

    В матче 38-го тура АПЛ «Арсенал» одержал разгромную победу над «Астон Виллой» со счетом 4:0. Данный три очка и крупное поражение «Тоттенхэма» от «Ньюкасла» (1:5) позволили «канонирам» подняться на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, «Арсенал» в 21-й раз заканчивает сезон выше «Тоттенхэма» в таблице.

    Отметим, что второе место «Арсенала» – высшее достижение лондонского клуба за последние 11 лет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2016 20:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 16 мая 2016, 10:07

      не думал, конечно, что куры обкакаются в последнем туре, но искренне рад такой развязке!)))

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 16 мая 2016, 03:56

      Прогресс налицо)))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 мая 2016, 23:18

      У них тоже закручено,получше нашего

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      Рейтинг: +84

      Wiskey 15 мая 2016, 21:58

      По наоастающей идем)

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