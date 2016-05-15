«Арсенал» финишировал выше «Тоттенхэма» в турнирной таблице АПЛ 21-й сезон подряд

В матче 38-го тура АПЛ «Арсенал» одержал разгромную победу над «Астон Виллой» со счетом 4:0. Данный три очка и крупное поражение «Тоттенхэма» от «Ньюкасла» (1:5) позволили «канонирам» подняться на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, «Арсенал» в 21-й раз заканчивает сезон выше «Тоттенхэма» в таблице.

Отметим, что второе место «Арсенала» – высшее достижение лондонского клуба за последние 11 лет.