Мойес: «Если я вновь нужен «Эвертону», то готов вернуться»

Дэвид Мойес, на данный момент являющийся свободным специалистом, может возглавить «Эвертон», в котором он уже работал с 2002 по 2013 год. Шотландец сам заявил о готовности вновь встать у руля «ирисок».

«Если я снова нужен «Эвертону», то готов вернуться. Мне очень интересна эта работа, ведь я провел в клубе 11 прекрасных лет», – сказал Мойес.

Напомним, ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Эвертона» претендуют Франк де Бур и Жозе Моуринью.