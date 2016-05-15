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    Мойес: «Если я вновь нужен «Эвертону», то готов вернуться»

    Дэвид Мойес, на данный момент являющийся свободным специалистом, может возглавить «Эвертон», в котором он уже работал с 2002 по 2013 год. Шотландец сам заявил о готовности вновь встать у руля «ирисок».

    «Если я снова нужен «Эвертону», то готов вернуться. Мне очень интересна эта работа, ведь я провел в клубе 11 прекрасных лет», – сказал Мойес.

    Напомним, ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Эвертона» претендуют Франк де Бур и Жозе Моуринью.

    Источник: The Times

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    15.05.2016 12:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Civen 15 мая 2016, 16:53

      Ха, а зачем уходил в МЮ, если сам чувствуешь, что не дорос.

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