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    Суарес: «Эта команда создана для титулов»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес после матча 38-го тура Примеры против «Гранады» (3:0) поделился впечатлениями от чемпионства.

    «У нас были сложности, и в последних играх мы испытывали давление, но эта команда создана для того, чтобы завоевывать титулы. Мы отлично провели сезон.

    Тяжело сказать, был ли этот сезон лучшим в моей карьере. Всегда хочется улучшить свои прошлые достижения. Нелегко забить столько голов и стать чемпионом. Хочу поблагодарить не только партнеров по команде, но и всех, кто со мной работает», – сказал Суарес.

    Источник: AS

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    14.05.2016 22:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 14 мая 2016, 22:40

      молодцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 14 мая 2016, 22:17

      Да ради победы луиски, ленька много голов не добрал в этом сезоне, ну на то она и команда...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 14 мая 2016, 22:15

      в следующем году будет на 3 месте

      0
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