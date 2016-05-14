В честь Ибрагимовича на 10-й минуте будет остановлен матч между «ПСЖ» и «Нантом»

Перебор..
Ладно - почтить память умершего игрока-тренера..
Но нарцисс-то живой вполне.
Матч 38-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Нантом» будет остановлен на 10-й минуте игры в честь нападающего парижан Златана Ибрагимовича, а болельщики на трибунах наденут маски с изображением лица игрока. Об этом сообщает Canal+.
Отметим, что данная встреча станет последней для шведского форварда в чемпионате Франции в форме парижского клуба. Ибрагимович покинет команду по окончании нынешнего сезона.
В этом сезоне форвард провел за «ПСЖ» в Лиге 1 30 матчей, в которых забил 36 голов.
Le PSG a distribué des masques d'Ibra à tous les supporters du Parc. #PSGFCN pic.twitter.com/8csXxaRTvF— Matthieu Margueritte (@MattMargueritte) 14 мая 2016 г.