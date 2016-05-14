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    В честь Ибрагимовича на 10-й минуте будет остановлен матч между «ПСЖ» и «Нантом»

    Матч 38-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Нантом» будет остановлен на 10-й минуте игры в честь нападающего парижан Златана Ибрагимовича, а болельщики на трибунах наденут маски с изображением лица игрока. Об этом сообщает Canal+.

    Отметим, что данная встреча станет последней для шведского форварда в чемпионате Франции в форме парижского клуба. Ибрагимович покинет команду по окончании нынешнего сезона.

    В этом сезоне форвард провел за «ПСЖ» в Лиге 1 30 матчей, в которых забил 36 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2016 21:29
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 16 мая 2016, 10:46

      Перебор..
      Ладно - почтить память умершего игрока-тренера..
      Но нарцисс-то живой вполне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 15 мая 2016, 00:33

      В честь Малафеева на 16 минуте остановите пожалуста)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 15 мая 2016, 00:32

      лол

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 14 мая 2016, 22:34

      На колени ещё все попадайте. Маразматики. Деградирует Европа, на Христа карикатуры рисуют, а на шведа молятся.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      DiJock > Антибиотик 14 мая 2016, 23:32

      Швед материален и приносит пользу их любимой команде, а, так называемый, бог не спас парижан от теракта в ноябре 2015 года, к примеру.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > DiJock 14 мая 2016, 23:36

      Когда приносишь пользу,говорят спасибо,а не валяться на колени и клянуться любить.
      Это из средневековья,там войнам отдавали почести и власть,а это мячик на травке,а не спасение жизней.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      DiJock > Lb40 15 мая 2016, 15:03

      Первое - где в это новости хоть слово о преклонении колен?
      Второе - научись после запятых пробел жать
      Третье - мячик на травке? спасение жизней? Этот самый мячик ещё нужно правильно пнуть, а, судя по нашей сборной, это не так уж просто. Про спасение жизней: это вроде как обязанность врачей, МЧС и прочих служб, но никак не футболистов. Если упомянуть хотя бы врачей, то в России с этим все весьма прискорбно, и перед нашими врачами колени гнуть - лишнее дело.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > DiJock 20 мая 2016, 11:03

      Врача!
      Срочно врача!
      Тут человеку плохо!
      Очень плохо!
      С головой совсем беда!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 14 мая 2016, 22:07

      Ибра - настоящий мужик в мире футбола! Очень крутой!

      0
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > Liverpool-The-Best 14 мая 2016, 23:33

      Выглядит как уркаган,худющий и обколотый.На него посмотришь, сразу в голове шансон звучит...
      Слишком паффосный и мнительный.
      НО не припомню случая,когда он валялся и симулировал,в этом да,безусловно мужик.

      0
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      Рейтинг: +89

      Rash0559 14 мая 2016, 21:53

      Памятник не забудьте поставить

      6
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > Rash0559 15 мая 2016, 02:02

      остынь. Памятник - дорого. А бумага всё стерпит.

      0
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      Рейтинг: +28

      ilya733090 > Rash0559 15 мая 2016, 02:02

      Ох и цирк! Еще всем стадионом сердечками покакайте для полного счастья!

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