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    Суарес сделал вдвое больше хет-триков, чем любой игрок из топ-пять лиг нынешнего сезона

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес забил три гола в матче 38-го тура Примеры с «Гранадой» (3:0). Данный хет-трик стал для уругвайского форварда шестым в нынешнем сезоне в чемпионате Испании. Таким образом, Суарес сделал вдвое больше хет-триков, чем любой другой игрок из топ-пять европейских лиг.

    В нынешнем сезоне нападающий провел за «Барселону» в Примере 35 матчей, в которых забил 40 голов.

    Источник: Twitter

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    14.05.2016 21:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 15 мая 2016, 18:29

      Даже если и играли на него одного, это тоже суметь надо! атлеты вон забивают 1 и не важно кто и как, и закрываются в 11 рыл в своей штрафной! Не каждый сможет организовать, чтобы забил именно тот, кому надо, поэтому таких клубов всего 2 - Барса и Реал!
      Поэтому критика завистников, мол играли на него, просто смешна

      0
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN 14 мая 2016, 21:37

      в прошлом году играли на Месси, в этом на Суареса

      1
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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 14 мая 2016, 21:18

      хорош)

      0
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 14 мая 2016, 21:11

      Я матч не видел, но не играли ли там чисто на Суареса??? (последний матч?)

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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 > LOKOfanatik19 14 мая 2016, 21:19

      нет,посмотри обзор

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