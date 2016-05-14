Суарес сделал вдвое больше хет-триков, чем любой игрок из топ-пять лиг нынешнего сезона

Даже если и играли на него одного, это тоже суметь надо! атлеты вон забивают 1 и не важно кто и как, и закрываются в 11 рыл в своей штрафной! Не каждый сможет организовать, чтобы забил именно тот, кому надо, поэтому таких клубов всего 2 - Барса и Реал!
Поэтому критика завистников, мол играли на него, просто смешна
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес забил три гола в матче 38-го тура Примеры с «Гранадой» (3:0). Данный хет-трик стал для уругвайского форварда шестым в нынешнем сезоне в чемпионате Испании. Таким образом, Суарес сделал вдвое больше хет-триков, чем любой другой игрок из топ-пять европейских лиг.
В нынешнем сезоне нападающий провел за «Барселону» в Примере 35 матчей, в которых забил 40 голов.