Малафеев займет место в воротах «Зенита» в игре с «Локомотивом»

Многолетний голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев, который завтра завершит карьеру, сыграет с первых минут в составе петербургской команды в матче 29-го тура РФПЛ против «Локомотива». Тренерский штаб сине-бело-голубых в первую очередь рассматривает именно такой вариант. Но также не исключено, что 37-летний страж ворот выйдет на замену.

По завершении поединка с железнодорожниками ветеран совершит круг почета на «Петровском» в качестве прощания с болельщиками, а также состоится чествование вратаря. В нынешнем сезоне Малафеев на поле до сих пор не появлялся. Последний раз он защищал ворота «Зенита» в мае прошлого года как раз в игре с «Локомотивом» (1:0).

Малафеев является обладателем абсолютного рекорда по количеству проведенного времени на поле в составе петербургского клуба среди всех его бывших и нынешних игроков. В его активе – 39 167 минут в 442-х сыгранных матчах.