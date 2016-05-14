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  • Малафеев займет место в воротах «Зенита» в игре с «Локомотивом»

Малафеев займет место в воротах «Зенита» в игре с «Локомотивом»

14 мая 2016, 18:49
14

Многолетний голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев, который завтра завершит карьеру, сыграет с первых минут в составе петербургской команды в матче 29-го тура РФПЛ против «Локомотива». Тренерский штаб сине-бело-голубых в первую очередь рассматривает именно такой вариант. Но также не исключено, что 37-летний страж ворот выйдет на замену.

По завершении поединка с железнодорожниками ветеран совершит круг почета на «Петровском» в качестве прощания с болельщиками, а также состоится чествование вратаря. В нынешнем сезоне Малафеев на поле до сих пор не появлялся. Последний раз он защищал ворота «Зенита» в мае прошлого года как раз в игре с «Локомотивом» (1:0).

Малафеев является обладателем абсолютного рекорда по количеству проведенного времени на поле в составе петербургского клуба среди всех его бывших и нынешних игроков. В его активе – 39 167 минут в 442-х сыгранных матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Малафеев Вячеслав
Комментарии (14)
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KuPe4iK
1463241237
Легенда Питера)
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Тяп-Ляп.
1463241942
Всёё,вешает рога на гвоздь.
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Freyk
1463243085
Ну и зачем оно? Упустят из-за этого все шансы на ЛЧ.
Ответить
ильиных
1463244100
В перерыве поиграет)))))))))
Ответить
Тяп-Ляп.
1463246156
Как жишь он с такими рогами в воротах стоял???Перекладина не мешала???
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DoNAld DUc
1463254264
Слава красава респект и уважуха!!!!
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hmelarj
1463293034
Комментарий удален.
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mik1954
1463293517
Спасибо Слава за все !
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