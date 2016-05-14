Ломбертс не сыграет с «Локомотивом»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс не поможет петербургской команде в игре 29-го тура РФПЛ против «Локомотива». По результатам медосмотра у бельгийца обнаружился надрыв задней поверхности бедра.

Возможно, Ломбертс вернется в строй к заключительному поединку сезона с «Динамо» в рамках 30-го тура. Напомним, игрок травмировался в процессе разминки накануне матча прошлого тура против «Мордовии» (0:3).

В нынешнем сезоне на счету защитника 29 матчей и один голевой пас во всех турнирах.