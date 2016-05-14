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    Хиддинк: «Мое будущее? Поеду во Францию смотреть матчи Евро-2016 и работать для телевидения»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк рассказал о своем будущем. Напомним, голландский специалист покинет команду по окончании нынешнего сезона, его место займет Антонио Конте.

    «Я пробуду еще несколько дней в Кобхэме, чтобы убраться в кабинете, конечно, потому что там хаос. А затем я отправлюсь в Амстердам, а оттуда во Францию, где буду смотреть матчи Евро и работать для телевидения. Потом начнется новый сезон, и мне любопытно, что будет происходить в АПЛ, потому что я думаю, что многое изменится», – сказал Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    14.05.2016 15:17
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