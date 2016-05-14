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    «Ювентус» презентовал новую домашнюю форму

    «Ювентус» презентовал новую домашнюю форму, в которой команда буде выступать в сезоне-2016/17. Отметим, что традиционные черно-белые вертикальные полосы на футболках немного прибавили в ширине, а шорты и гетры стали исключительно черного цвета.

    Производителем экипировки для «бьянконери» является Аdidas, который "одевает» футболистов туринского клуба уже второй сезон. Шестилетнее соглашение с немецким концерном принесет «старой синьоре» порядка 140 миллионов евро.

    В новой форме «Ювентус» сыграет в заключительном матче Серии А нынешнего сезона против «Сампдории».

    Источник: ФК «Ювентус»

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    14.05.2016 14:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +29

      ZyryanovAV 14 мая 2016, 17:03

      Буду сегодня смотреть на них. Бедная Сампдория, мир праху твоему.

      0
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      Рейтинг: +67

      artem27066 14 мая 2016, 14:55

      Хорошая форма

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