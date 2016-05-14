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    «Милан» и «Рома» сыграют в центральном матче 38-го тура Серии А

    14 мая состоится заключительный тур чемпионата Италии. В Милане местный одноименный клуб принимает «Рому», которая ведет борьбу за вторую строчку турнирной таблицы. «Милан» же имеет возможность подняться на шестое место.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча в 21:45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2016 10:27
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