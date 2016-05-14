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  • Слуцкий: «У нас в сборной нет суперзвезд, но есть лидеры – Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий»

Слуцкий: «У нас в сборной нет суперзвезд, но есть лидеры – Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий»

14 мая 2016, 01:25
22

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился своим мнением о фаворитах чемпионата Европы и составе своей команды.

«Россия не фаворит турнира. Для начала нам надо выйти из группы. Если нам это удастся, мы попытаемся выиграть каждый матч плей-офф. Думаю, что фавориты чемпионата – французы. Они хозяева турнира, у них очень мощная команда со звездными игроками в каждой линии. Также я бы не забывал о сборных Испании, Германии, Бельгии и Италии.

Наверное, то, что в составе сборной России нет суперзвезд, – наш недостаток. Всегда хорошо, когда у тебя в команде выступает всемирно известный игрок. Впрочем, у нас есть лидеры сборной: Акинфеев, Игнашевич, Василий Березуцкий, Широков, Денисов… Они играют за сборную долгое время и выступали на больших турнирах», – приводит слова Слуцкого Russia & India Report.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (22)
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kupryaev
1463190840
Лучше вообще о лидерах не говорил)
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Диктор
1463194043
С такими лидерами-только позориться.
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Zeff
1463197788
Акинфеев, Игнашевич и Березуцкий это не лидеры, это по другому называется.
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Serjoga
1463200555
С такими лидерами нечего делать на ЕВРО! Даже выход из группы под вопросом!
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slavа0508
1463201334
После случая в Ростове с допингом по наводке,возникло такое отвращение ко всему нашему футбольному хозяйству что и желание смотреть наш футбол пропало,,,Как могут наши ленивые жирные КОТЫ в Европе чего то добиться если в чемпионате России решают всё деньги и подлость,мешает кому то выскочка из провинции не проблема,уберём,Ведь Зенит обязательно должен играть в ЛЧ,,,Всё куплено,,,А мы хотим что бы наши что то в Европе показывали ,,,,,,
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1463203765
... и мельдоний.
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андрей андреев
1463205334
Из 140 млн,нашли3 задрипаных предпенсионеров.Цвет нации,блин.Бедная Россия.
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VIPded
1463207572
Верю, что Слуцкий и с пенсионерами не подкачает на Евро.
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арейская
1463214209
Это не лидеры, это старожилы, а лидером можно назвать, и то с большой натяжкой, брата Василия и Широкова, а про Акинфеева вообще промолчу, он д -а- а- в- н- о- о- уже не лидер, да и Денисов тоже
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bringing
1463315371
Анти лидеры
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