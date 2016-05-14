Слуцкий: «У нас в сборной нет суперзвезд, но есть лидеры – Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился своим мнением о фаворитах чемпионата Европы и составе своей команды.

«Россия не фаворит турнира. Для начала нам надо выйти из группы. Если нам это удастся, мы попытаемся выиграть каждый матч плей-офф. Думаю, что фавориты чемпионата – французы. Они хозяева турнира, у них очень мощная команда со звездными игроками в каждой линии. Также я бы не забывал о сборных Испании, Германии, Бельгии и Италии.

Наверное, то, что в составе сборной России нет суперзвезд, – наш недостаток. Всегда хорошо, когда у тебя в команде выступает всемирно известный игрок. Впрочем, у нас есть лидеры сборной: Акинфеев, Игнашевич, Василий Березуцкий, Широков, Денисов… Они играют за сборную долгое время и выступали на больших турнирах», – приводит слова Слуцкого Russia & India Report.