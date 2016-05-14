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Ван Гаал: «Думаю, я останусь»

14 мая 2016, 01:14
16

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал выразил мнение, что он не будет уволен по итогам этого сезона.

«Журналисты увольняют меня уже шесть месяцев, так что я уже полгода работаю в таких условиях, но мы все еще в гонке. Вы не можете сказать, что это не так.

Мы можем выиграть Кубок Англии. Сколько команд осталось в гонке? Сколько? Не так уж много. Конечно, если мы не попадем в Лигу чемпионов, то не достигнем своей цели. Это правда, потому что нашей задачей было попадание в ЛЧ.

Но мы в финале Кубка и до последнего матча продолжаем борьбу в чемпионате. Математически мы еще можем квалифицироваться. Сколько клубов могут похвастаться этим?

Конечно, вы можете сказать, что «Манчестер Юнайтед» должен быть чемпионом – да, я знаю, что таковы ожидания, но не думаю, что они реалистичны.

Я уже говорил, что останусь в клубе – таково мое мнение. Решение должно принять руководство, но это уже другая сторона вопроса», – сказал ван Гаал.

Источник: talkSPORT
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед ван Гаал Луи
Комментарии (16)
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MU-fanatic
1463179339
я думаю не стоит оставаться филя)
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ALeX-161-rus
1463202047
Либо правда идиот (что скорей всего), либо очень хорошо прикидывается....
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Anton-champion
1463204451
Ван Гал пи...й в свою Голландию.Не хрен топить великий клуб.Ты не тренер,ты -идиот!!!!!!!!!Тебе на усиление состава выделены такие большие деньги,а ты команду не смог даже вывести в квалификацию ЛЧ.Позор...Позор,,,Позор!!!!!!
!!!!!
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Lexa_Lexa
1463204478
Достали
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hodyrev
1463206419
Манчестер как Московский Спартак,вечные ожидания и постоянные смегы тренеров)
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Топс
1463207677
Пусть останется
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koli4ka
1463209002
Остаться,чтобы опять обосраться??? Вань Галь. go home quickly
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Kulimen
1463210441
Не понимаю руководжство МЮ. Вы либо увольте ван Гаала и пригласите Моуринью, либо не напрягайте тренера всевозможными слухами. Уже сколько времени постоянно говорят о том, что он уйдет,а руководство еще хочет,чтобы он побеждал. Как он вообще в такой атмосфере работает.
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Devil56
1463215261
То есть чемпионство Лестера реально, а чемпионство МЮ нет? Я явно что-то не понимаю
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Rivaldo88
1463221902
Эра Ферги ушла вместе с "золотыми" игроками. Он начинал тоже без побед. По сравнению с тем же Челси, при всех проблемах в этом сезоне, МЮ держится наверху. Еще сезон нужно доверить. Сомневаюсь что Моур сможет дать результат лучше
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