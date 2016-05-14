Ван Гаал: «Думаю, я останусь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал выразил мнение, что он не будет уволен по итогам этого сезона.

«Журналисты увольняют меня уже шесть месяцев, так что я уже полгода работаю в таких условиях, но мы все еще в гонке. Вы не можете сказать, что это не так.

Мы можем выиграть Кубок Англии. Сколько команд осталось в гонке? Сколько? Не так уж много. Конечно, если мы не попадем в Лигу чемпионов, то не достигнем своей цели. Это правда, потому что нашей задачей было попадание в ЛЧ.

Но мы в финале Кубка и до последнего матча продолжаем борьбу в чемпионате. Математически мы еще можем квалифицироваться. Сколько клубов могут похвастаться этим?

Конечно, вы можете сказать, что «Манчестер Юнайтед» должен быть чемпионом – да, я знаю, что таковы ожидания, но не думаю, что они реалистичны.

Я уже говорил, что останусь в клубе – таково мое мнение. Решение должно принять руководство, но это уже другая сторона вопроса», – сказал ван Гаал.