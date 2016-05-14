Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мойес: «Я вел переговоры с парой клубов»

    Бывший тренер «Реала Сосьедад» Дэвид Мойес рассказал о своем будущем. Ранее появлялась информация о том, что он может возглавить «Эвертон», где уже работал ранее.

    «Я бы хотел получить захватывающую работу, которая заставит меня почувствовать, что я сделал правильный выбор. Так что кто знает? Я открыт для разной работы.

    Я вел переговоры с парой клубов, но должен сделать правильный выбор. Я подожду и посмотрю, что будет. Я не спешу. Посмотрю, что будет летом и что придется мне по вкусу»,– сказал Мойес.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2016 00:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11