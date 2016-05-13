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Суарес попал в состав сборной Уругвая на Кубок Америки

13 мая 2016, 22:30
4

Сборная Уругвая опубликовала список игроков, которые примут участие в Кубке Америки-2016. Турнир пройдет с 3 по 26 июня в США, Уругвай сыграет в одной группе с Мексикой, Ямайкой и Венесуэлой.

Отметим, что в числе нападающих оказался форвард «Барселоны» Луис Суарес. Полностью состав уругвайцев выглядит следующим образом:

вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Силва («Васку да Гама»), Мартин Кампанья («Индепендьенте»);

защитники: Максимилиано Перейра («Порту»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Маурисио Викторино, Хорхе Фусиле (оба — «Насьональ»), Хосе Мария Хименес, Диего Годин (оба — «Атлетико»), Альваро Перейра («Хетафе»);

полузащитники: Гастон Рамирес («Мидлсбро»), Аревало Риос, Альваро Гонсалес (оба – «Атлас»), Кристиан Родригес («Индепендьенте»), Карлос Санчес («Монтеррей»), Матиас Весино («Фиорентина»), Матиас Корухо («Универсидад де Чили»), Николас Лодейро («Бока Хуниорс»);

нападающие: Луис Суарес («Барселона»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Абель Эрнандес («Халл Сити»), Диего Ролан («Бордо»), Кристиан Стуани («Мидлсбро»).

Источник: Twitter
Кубок Америки Уругвай
Комментарии (4)
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1463168473
УДИВИТЕЛЬНО!
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KingRey21
1463168682
я бы сказал,не удивительно,почти одни и те же игроки лет 6 уже играют у Табареса
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erofey83
1463171172
сенсация)
Ответить
Pablo Aimar
1463182748
это за какие же заслуги такие его вызвали?)
Ответить
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