Суарес попал в состав сборной Уругвая на Кубок Америки

Сборная Уругвая опубликовала список игроков, которые примут участие в Кубке Америки-2016. Турнир пройдет с 3 по 26 июня в США, Уругвай сыграет в одной группе с Мексикой, Ямайкой и Венесуэлой.

Отметим, что в числе нападающих оказался форвард «Барселоны» Луис Суарес. Полностью состав уругвайцев выглядит следующим образом:

вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Силва («Васку да Гама»), Мартин Кампанья («Индепендьенте»);

защитники: Максимилиано Перейра («Порту»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Маурисио Викторино, Хорхе Фусиле (оба — «Насьональ»), Хосе Мария Хименес, Диего Годин (оба — «Атлетико»), Альваро Перейра («Хетафе»);

полузащитники: Гастон Рамирес («Мидлсбро»), Аревало Риос, Альваро Гонсалес (оба – «Атлас»), Кристиан Родригес («Индепендьенте»), Карлос Санчес («Монтеррей»), Матиас Весино («Фиорентина»), Матиас Корухо («Универсидад де Чили»), Николас Лодейро («Бока Хуниорс»);

нападающие: Луис Суарес («Барселона»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Абель Эрнандес («Халл Сити»), Диего Ролан («Бордо»), Кристиан Стуани («Мидлсбро»).