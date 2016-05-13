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    Болельщик продает «чемпионский» воздух со стадиона «Лестера»

    Британский фанат решил продавать на интернет-аукцион eBay банки с воздухом с матча 37-го тура АПЛ между «Лестером» и «Эвертоном» (3:1). Напомним, что именно после этой игры команда Клаудио Раньери получила чемпионский кубок.

    Всего болельщик выложил на продажу 10 банок, а каждая из них оценивается в 30 фунтов.

    «Празднуйте вместе с командой, купив этот свежий, чистый воздух из сердца «Лестера» в один из наших самых счастливых дней — день победы в АПЛ. Только раз в жизни у вас предоставляется шанс приобрести литровую банку, которая наполнена воздухом победы», — написал находчивый болельщик.

    К слову, несколько банок уже проданы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2016 07:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 мая 2016, 18:59

      красава) в буквальном смысле делает деньги из воздуха)) и покупают ведь))

      0
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 13 мая 2016, 11:12

      ахахахаха, какой молодец)

      1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 13 мая 2016, 10:17

      Из них 9 банок где то завалялись в кладовке,и тут вопрос-куда девать банки?

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 13 мая 2016, 10:09

      Ну и животное,на пустом месте разводит лохов!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 мая 2016, 09:53

      Класная идея. Принимаю заявки на воздух с стадиона Олимп-2, наберу после вручения Ростову кубка

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 13 мая 2016, 09:41

      Делать деньги из воздуха тоже надо уметь

      2
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      Рейтинг: +124

      marshal9 13 мая 2016, 08:49

      нормально раскручивается

      2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 13 мая 2016, 08:22

      Чистый развод, кто б его на стадион пустил с десятью банками в сумке.

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 13 мая 2016, 07:50

      Что за бред. Помниться в КЗ тоже продовали.

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